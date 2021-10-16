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Происшествия
В подмосковной школе произошло массовое отравление детей
16 октября, 2021 16:29
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В подмосковном городе Клин в школе произошло массовое отравление детей. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.
Массовое отравление произошло 15 октября. Через два часа после завтрака дети почувствовали себя плохо. Шесть школьников госпитализированы, среди отравившихся есть первоклассники.
По словам родителей детей, в школе уволились повара и вместо них якобы работают студенты колледжа, сообщает РЕН.ТВ.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
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