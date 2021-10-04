В Подмосковье задержан организатор экскурсии на разбившемся вертолете
Следователи задержали женщину, которая организовала экскурсионный полет разбившегося в Лыткарино вертолета Robinson. Она не признаёт вину.
Женщине 1977 года предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). За это ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
По информации Telegram-канала Mash, вертолет принадлежал аэроклубу «Кондор-М» индивидуального предпринимателя Горчаковой Т.Ю. По данным СПАРК, ИП Татьяна Горчакова 1977 года рождения оказывает услуги по перевозке воздушным пассажирским транспортом, аренде и лизингу авиационного оборудования.
Крушение вертолета Robinson произошло в Московской области 3 октября. Три человека погибли. Как установили сотрудники полиции, жертвами стали 21-летний Семен Садков из Соликамска, 21-летняя Христиана Кисель из Березников (Пермский край), а также пилот вертолета Александр Шапочкин, член авиаклуба «Кондор-М».