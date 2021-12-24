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Происшествия
В Подмосковье полицейские задержали машину с бочкой марихуаны
24 декабря, 2021 16:44
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drive2.ru
47 кг легких наркотиков изъято у наркодилеров на трассе М5.
Автомобиль с тремя подозреваемыми в перевозке запрещенных препаратов был остановлен сегодня днем правоохранительными органами на федеральной автодороге «Урал», на территории Луховицкого района Московской области.
При осмотре был обнаружен и изъят пластиковый контейнер, в котором находилось более 47 кг марихуаны. О происшествии сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Наркодилеры задержаны, им предъявлено обвинение по статьям 30 и 228 Уголовного кодекса РФ.
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