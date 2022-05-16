В Подмосковье обокрали помогавшего Дмитрию Рогозину с написанием песен композитора
В деревне Палицы под Одинцово обокрали загородный дом композитора Андрея Ктитарева. Он писал песни для исполнителей Аллы Пугачевой, Александра Буйнова, Николая Расторгуева, а также помогал главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину с написанием композиции «Пролетая над Россией».
Неизвестные грабители пробрались в баню на участке - попасть в дом они не смогли. Злоумышленники разбили окно небольшого строения и проникли внутрь.
Они вынесли всю бытовую технику и скрылись. О краже сообщило издание «Комсомольская правда».
Композитор обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело о краже с незаконным проникновением и с причинением ущерба.
В 2020 году на сайте «Роскосмоса» появился раздел с песнями Рогозина. В них поется про космос, любовь, российских военных в Сирии, охотников и браконьерство.