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Происшествия
В Петербурге школьники нашли пистолет и решили пострелять
10 октября, 2021 14:53
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Zamir Usmanov/Global Look Press
В Петербурге двое школьников устроили стрельбу. В полицию обратились встревоженные очевидцы, которые сообщили об инциденте, после чего на место приехали сотрудники полиции.
Инцидент произошел на улице Маршала Захарова. Как оказалось, школьники стреляли из пневматического пистолета в дерево.
Наряд полиции задержал 16-летнего гимназиста. Он признался, что стрелял его 15-летний одноклассник. Подростки рассказали, что нашли огнестрельное оружие на улице и. полагая, что пистолет является игрушечным, произвели несколько выстрелов.
Пистолет изъяли и отправили на экспертизу, проводится проверка, сообщает РЕН.ТВ.
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