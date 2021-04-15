В Петербурге объявлен сбор помощи погорельцам с «Невской мануфактуры»

Происшествия

В Санкт-Петербурге объявлен сбор помощи погорельцам с «Невской мануфактуры».

Огонь уничтожил не только здание фабрики, но и оставила без крыши над головой более 50 малых производств. На помощь погорельцам пришли представители бизнеса и культуры.

Владельцы гаража ретро-автомобилей заявили, что могут бесплатно приютить у себя пару небольших производств. Представители одного из баров все средства, которые посетители потратят 14 марта, переведут семьям пострадавших сотрудников МЧС, которые до сих пор остаются в больнице.

Тем временем, музей «Невская застава» решил сохранить память об уничтоженном огнем здании. Организаторы призвали всех, кто имел отношение к фабрике, поделится раритетными артефактами, которые остались или просто рассказать о своих воспоминаниях, сообщает телеканал «360».

Напомним, «Невская мануфактура», находящаяся под охраной государства как памятник культурного наследия, загорелась 12 апреля. Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Крупный пожар мог быть не случайным. В экстренных службах считают, что «Невская мануфактура» загорелась в результате умышленного поджога.