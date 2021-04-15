Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

В Петербурге объявлен сбор помощи погорельцам с «Невской мануфактуры»

Артем Денисов
15 апреля, 2021 02:24
2 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 02:24
2 мин
vk.com/spb_today
vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге объявлен сбор помощи погорельцам с «Невской мануфактуры».

Огонь уничтожил не только здание фабрики, но и оставила без крыши над головой более 50 малых производств. На помощь погорельцам пришли представители бизнеса и культуры.

Владельцы гаража ретро-автомобилей заявили, что могут бесплатно приютить у себя пару небольших производств. Представители одного из баров все средства, которые посетители потратят 14 марта, переведут семьям пострадавших сотрудников МЧС, которые до сих пор остаются в больнице.

Тем временем, музей «Невская застава» решил сохранить память об уничтоженном огнем здании. Организаторы призвали всех, кто имел отношение к фабрике, поделится раритетными артефактами, которые остались или просто рассказать о своих воспоминаниях, сообщает телеканал «360».

Напомним, «Невская мануфактура», находящаяся под охраной государства как памятник культурного наследия, загорелась 12 апреля. Площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. Крупный пожар мог быть не случайным. В экстренных службах считают, что «Невская мануфактура» загорелась в результате умышленного поджога.

Поделиться
ТЕГИ
Санкт-Петербург
Пожары
Невская мануфактура
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!