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Происшествия
В Пермском крае мужчина попытался сжечь заживо своих знакомых
26 июня, 2021 16:17
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Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Globallookpress
В городе Соликамск, расположенном в Пермском крае, мужчина попытался сжечь заживо семерых мужчин и трех женщин, находившихся одновременно в гараже.
Инцидент произошел в ночь на 26 июня. Шестеро человек, включая подозреваемого, доставлено в больницу с ожогами.
Как заявили в региональном СК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Интерфакс».
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