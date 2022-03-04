В открытом доступе обнаружен сайт, предоставляющий услуги наемных убийц
Сотрудники прокуратуры одного из административных районов Пермского края обнаружили на просторах интернета веб-сайт, открыто предлагающий нанять на работу киллеров.
Услуги наемных убийц были доступны всем пользователям открытого интернета наряду с предложениями по приобретению нескольких единиц боевого оружия. Сообщается, что для покупки огнестрела администрация сайта не предоставляла никакой необходимой документации, а также не запрашивала соответствующих лицензий.
После короткого разбирательства, суд Ординского района вынес решение о немедленной блокировке ресурса, - передает информационный портал «URA.ru»
«В это сложно поверить, однако ознакомиться с содержанием страниц мог совершенно любой интернет-пользователь», — уточняется на сайте Ординского районного суда.