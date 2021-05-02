В особо крупном размере. В Иркутске за получение взятки арестован сотрудник ГУФСИН

Происшествия

В Иркутской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан заместитель начальника управления собственной безопасности регионального ГУФСИН. Мужчину подозревают во взятке в сумме 60 миллионов рублей.

По версии следствия, в апреле этого года подозреваемый с помощью посредника получил часть взятки в сумме 10 миллионов рублей. В качестве вознаграждения он обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении нескольких руководителей коммерческих организаций. Всего за помощь ему пообещали 60 миллионов рублей.

В операции участвовали следователи СКР и сотрудники УФСБ по Иркутской области.

Возбуждено уголовное дело, сотрудник ведомства заключён под стражу, а его 43-летний посредник – под домашний арест, пишет ТАСС.