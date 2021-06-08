В оправдательном приговоре «золотому» сыну дагестанского чиновника нашли противоречия
Суд присяжных вынес оправдательный приговор Муртузали Меджидову - сыну экс-чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова. Он обвинялся в убийстве студентки МГИМО Томирис Байсафы. Мать погибшей Жанна Ахметова заявила о нескольких странностях в решении.
По словам женщины, суд присяжных утвердительно ответил на вопросы о том, что 22-летняя девушка выпала из аудитории 13 апреля 2018 года и с большой силой ударилась о землю. По мнению суда, также доказано, что действия совершил Меджидов.
На вопрос, виновен ли он, присяжные ответили отрицательно. Еще один вопрос после озвучивания третьего зачитывать не стали. Суд объявил, что Меджидова нужно освободить в зале суда.
«Вот получается, что он совершил эти действия, но не виновен», — указала Ахметова на противоречия в беседе с телеканалом «360».
Напомним, студентка из Казахстана была найдена под окнами МГИМО. Спустя три недели она скончалась в больнице. В смерти подозревали парня погибшей - «золотого» сына чиновника. Свидетели указывали, что до падения они сильно ругались.