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Происшествия
В Омске следователи проверяют информацию о нападении на съемочную группу НТВ
29 мая, 2021 08:44
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В Омской области Следственный комитет начал проверку после инцидента со съемочной группой телеканала НТВ, приехавших в регион снимать сюжет о депутате Покровского сельского поселения Алексее Анищенко и его супруге.
«Следственные органы организовали проверку по информации, опубликованной в СМИ о нападении на съемочную группу», - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что супруга депутата-коммуниста Ольга Анищенко подозревается в съемке развратного видео с несовершеннолетними девочками. Алексей Анищенко сначала проходил как свидетель, но позже на него завели уголовное дело об изготовлении порно и заключили под стражу на два месяца, пишет ТАСС.
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