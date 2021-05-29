В Омске следователи проверяют информацию о нападении на съемочную группу НТВ

Происшествия

В Омской области Следственный комитет начал проверку после инцидента со съемочной группой телеканала НТВ, приехавших в регион снимать сюжет о депутате Покровского сельского поселения Алексее Анищенко и его супруге.

«Следственные органы организовали проверку по информации, опубликованной в СМИ о нападении на съемочную группу», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что супруга депутата-коммуниста Ольга Анищенко подозревается в съемке развратного видео с несовершеннолетними девочками. Алексей Анищенко сначала проходил как свидетель, но позже на него завели уголовное дело об изготовлении порно и заключили под стражу на два месяца, пишет ТАСС.