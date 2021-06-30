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Происшествия
В окрестностях населенного пункта под Москвой упал самолет
30 июня, 2021 19:02
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Mchs.gov.ru/via Globallookpress.com
В Московской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Пострадали два человека.
О происшествии сообщил телеканал «360». Самолет аварийно сел возле населенного пункта Тураево.
Состояние пострадавших уточняется. Жертв нет.
После аварийной посадки пожара не последовало. На место выехали сотрудники межрегионального Следственного комитета на транспорте.
На прошлой неделе аналогичный инцидент произошел в Архангельской области. Находившиеся в самолете пилот и наблюдатель выжили.
До этого в Кемеровской области потерпел крушение самолет со спортсменами-парашютистами. Погибли оба пилота, 15 человек получили ранения.
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