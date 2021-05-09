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Происшествия
В Одессе массово задерживают празднующих День Победы граждан
9 мая, 2021 16:25
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Server Amzayev/Russian Look/Globallookpress
В украинской Одессе начались задержания в ходе празднования Дня Победы. На данный момент, в полицию доставлено шесть человек.
Большинство назодилось на Аллее Славы. Еще одного задержанного привезли с мемориала береговой батареи, за чертой города.
Всех их обвиняют в изготовлении георгиевской ленты, хулиганстве, а также неповиновении полиции. Об этом сообщает gazeta.ru.
Напомним, на территории Украины, наравне с нацистской, действует заперт на советскую символику.
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