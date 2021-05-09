В Одессе массово задерживают празднующих День Победы граждан

Происшествия

В украинской Одессе начались задержания в ходе празднования Дня Победы. На данный момент, в полицию доставлено шесть человек.

Большинство назодилось на Аллее Славы. Еще одного задержанного привезли с мемориала береговой батареи, за чертой города.

Всех их обвиняют в изготовлении георгиевской ленты, хулиганстве, а также неповиновении полиции. Об этом сообщает gazeta.ru.

Напомним, на территории Украины, наравне с нацистской, действует заперт на советскую символику.