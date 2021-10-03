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Происшествия
В Новосибирске старшеклассники на перемене сломали позвоночник 8-летнему мальчику
3 октября, 2021 11:28
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
В новосибирской школе старшеклассники сломали позвоночник ученику второго класса. Об этом сообщили в региональном СК.
Инцидент произошел на перемене. По словам мамы пострадавшего, над ребенком издевались в течение всей перемены. «Били о стену, выворачивали ему руки, бросали на пол, таскали за волосы», - рассказала женщина.
Она также отметила, что все это время мальчик вырывался и просил о помощи, однако, проходившие мимо учителя не принимали никаких мер.
В результате побоев ребенок получил компрессионный перелом позвоночника, ему назначили МРТ и трехмесячный постельный режим, пишут «Известия».
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