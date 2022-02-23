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Происшествия
В Новосибирске мужчина пытался изнасиловать девочку возле школы. Педофила спугнули прохожие
23 февраля, 2022 09:45
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Новосибирске мужчина начал стягивать одежду с девочки возле школы. Попытку изнасилования пресекли прохожие - они спугнули педофила.
Инцидент произошел на улице Добролюбова. 54-летний мужчина, угрожая ножом, стал раздевать ребенка.
Девочка начала кричать. Это в буквальном смысле спасло ее - на крики отреагировали прохожие.
Мужчину впоследствии задержали - при нем нашли рукавицы пострадавшей. Против педофила возбуждено дело о покушении на изнасилование несовершеннолетней, сообщает Znak.com.
Ранее в Копейске два ученика третьего класса избили девочку и оставили без сознания в школьном дворе. Спустя 8 минут ребенка растормошила учитель - скорую никто не вызвал. У школьницы диагностировали сотрясение головного мозга.
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