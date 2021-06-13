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Происшествия
В новочеркасской больнице пациента убили шариковой ручкой
13 июня, 2021 18:14
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Viktor Pogontsev/Russian Look/Globallookpress
В городе Новочеркасске, расположенном в Ростовской области, в больнице произошла трагедия. Один из пациентов оказался убит в ходе конфликта.
По предварительным данным, 27-летний молодой человек, в ходе завязавшейся драки, начал избивать 57-летнего мужчину руками и ногами, после чего, воткнул ему в грудь шариковую ручку. Пострадавший скончался на месте.
Как сообщает «Росбалт», в СК уже возбуждено уголовное дело.
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