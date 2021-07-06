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Происшествия
В немецком аэропорту произошла поножовщина
6 июля, 2021 15:15
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Patrick Pleul/dpa/Global Look press
Нападение с ножом произошло в аэропорту немецкого города Дюссельдорф. Об этом сообщили местные СМИ.
В результате нападения пострадал один человек, его госпитализировали.
Нападавший скрылся с места преступления. В настоящее время ведется его розыск.
О причинах инцидента пока ничего не известно, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что нападение в Германии, в городе Вюрцбург, с применением холодного оружия, повлекло за собой тяжелые ранения у нескольких человек.
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