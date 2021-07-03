В Нальчике силовики застрелили пятерых бандитов. Для этого был введен режим КТО
В Нальчике силовики застрелили пять человек, планировавших совершить террористический акт. Боевики отказались сдаться и первыми открыли огонь, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете.
Активное преследование бандитов началось еще ночью. На некоторое время им удалось пропасть из зоны видимости силовиков. В начала четвертого ночи (мск) глава управления ФСБ по Кабардино-Балкарии принял решение о введении режима контртеррористической операции (КТО) в районе садов. Позже режим распространили еще и на Баксанский район республики.
Когда боевики были обнаружены в доме, силовики предложили им сдаться. Однако злоумышленники открыли огонь, в результате чего все были убиты.
Ни среди правоохранителей, ни среди мирных жителей пострадавших нет, передает РБК.
Накануне на два месяца был отправлен в СИЗО участник «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России). Он готовил теракты в столице, а также на территории Астраханской области.