Новости – Происшествия
Происшествия
В Москве затапливает станции метро
28 июня, 2021 14:03
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
На Москву обрушился мощный ливень, ожидаются гроза, град и шквалистое усиление ветра.
Временно остановлено движение поездов на участке «Теплый стан» -«Новоясеневская» Калужско-Рижской линии метро Москвы из-за подтопления вестибюля станции «Ясенево», сообщает Дептранс.
Вода мощным потоком затапливает вестибюль и частично попадает на платформу станции, пишет телеграм-канал «RT».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку