В Москве задержан мошенник с биткойнами
Сотрудники Московского уголовного розыска поймали 28-летнего ранее судимого мужчину, который подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Предварительно, подозреваемый забрал у 26-летней девушки биткойны на 7 млн рублей. Она перевела криптовалюту, а мужчина предложил подождать сообщения об их поступлении. Вместе они направились к пункту обмена валюты на ул. Большая Дорогомиловская, чтобы там проверить наличность в иностранной валюте и передать продавцу биткойнов. Однако дойти до пункта им было не суждено: неизвестные на автомобиле увезли мужчину, и девушка осталась без денег. Девушка запомнила марку автомобиля и немедленно сообщила о происшествии в полицию.
Оперативники задержали подозреваемого, уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину арестовали, полиция ищет соучастников преступления и проверяет мужчину на причастность к другим противоправным деяниям.