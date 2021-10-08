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В Москве задержали вице-президента группы компаний «ПИК»
8 октября, 2021 14:37
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Pik.ru
Силовики задержали бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.
Лефель был задержан в Москве. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем». В Тверской суд поступило ходатайство об аресте.
«ПИК» (Первая ипотечная компания) - была основана в 1994 году. На сегодняшний день это крупнейший девелопер России. Его штаб-квартира находится в Москве. Компания специализируется на строительстве и реализации жилья.
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