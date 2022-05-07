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Происшествия
В Москве задержали «Учителя года России» за домогательство к детям
7 мая, 2022 15:21
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В московском метро задержали мужчину за домогательство к детям. Им оказался 32-летний «Учитель года России» Сергей Кочережко.
Он подозревается в том, что в вагоне московского метро снял брюки и стал показывать двум тринадцатилетним девочкам гениталии.
Испуганные девочки рассказали о случившемся родителям. 1 мая эксгибициониста задержали в метро, им оказался учитель. Возбуждено дело по статье «Развратные действия», преподаватель с 11-летним стажем задержан, сообщает «РЕН.ТВ».
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