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Происшествия
В Москве спорткар врезался в столб и загорелся. Водитель сгорел заживо
2 октября, 2021 12:07
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
На северо-западе Москвы автомобиль Audi R8 врезался в столб, после чего загорелся. Водитель не смог выбраться и погиб.
ДТП произошло минувшей ночью на улице Нижние Мневники. Водитель спорткара не справился с управлением и совершил наезд на разделительное ограждение, а далее автомобиль врезался в мачту городского освещения.
В результате машина загорелась, водитель сгорел заживо. Из-за сильных повреждений эксперты пока не могут установить его личность, сообщает телеграм-канал «112».
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