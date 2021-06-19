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Происшествия
В Москве прогремела серия взрывов в районе Воробьевых гор
19 июня, 2021 18:42
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В центре Москвы в районе Воробьевых гор прогремели взрывы, с разных концов города виден большой столб дыма.
Точной информации о пожаре пока нет. Предполагается, что пожар произошел пожар на складе пиротехники.
Сообщается, что сотрудники ГИБДД ограничили движение на Лужнецкой набережной. На месте происшествия работают экипажи МЧС, медики и полиция. Для тушения пожара задействовали два вертолета.
Сейчас площадь возгорания составляет 500 квадратных метров и пожару присвоен второй из пяти номеров сложности, пишет ТАСС.
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