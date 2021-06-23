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Происшествия
В Москве неизвестные «заминировали» автомобиль и оставили записку
23 июня, 2021 11:51
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Flickr
Неизвестные заминировали автомобиль жителя Москвы. При этом злоумышленники оставили записку.
Сегодня, 23 июня мужчина подошел к своей машине и обнаружил на лобовом стекле записку, в которой содержится предупреждение о минировании автомобиля и предложение поиграть.
«Если ты поступишь как дурак и начнешь открывать машину, тебя ожидает взрыв. Это только начало нашей игры», - было написано в конце угрозы.
Мужчина и правда увидел в машине коробку, с идущими к ней проводами. Он обратился в полицию. В настоящее время на месте работают специалисты, сообщает телеграм-канал Baza.
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