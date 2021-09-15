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Происшествия
В Москве насмерть сбили попавшего в ДТП таксиста
15 сентября, 2021 17:34
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udomelskij-okrug.ru
В Москве водитель такси попал в аварию и вышел из автомобиля, чтобы посмотреть повреждения машины, в которую он врезался. Однако из машины ему было суждено выйти в последний раз – его насмерть сбила проезжающая мимо проезжавшая мимо Lada Priora.
Трагедия произошла утром в среду, 15 сентября, на проспекте Мира. Водитель такси погиб на месте от полученных травм. Пассажир госпитализирован в тяжелом состоянии с ушибом головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой руки и ребер.
В конце августа 2021 года таксисит сбил шестилетнюю девочку во дворе дома и скрылся.
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