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Происшествия
В Москве массово отменяют и задерживают авиарейсы. Причина неизвестна
26 июня, 2021 19:54
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Stupnikov Alexander/Global Look Press
В московских аэропортах 26 июня массово отменяют или задерживают десятки авиарейсов. В настоящий момент насчитывается около 64 рейсов во всех воздушных гаванях столицы.
Так, в Домодедово задержано 32 рейса и 7 отменены. В Шереметьево задержано 8 рейсов и отменены 5. В аэропорту Внуково на данный момент 5 самолетов задержано и 7отменены.
О причине массовых проблем с вылетом авиалайнеров не сообщаются, EADaily.
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