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Происшествия
В Москве мальчик выбросил из окна новорожденную сестру
11 июля, 2021 14:59
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
В Москве 13-летний мальчик выбросил из окна сестру, которой было всего восемь дней.
Происшествие произошло в одном из домов на улице Левобережной, где брат выбросил девочку, которая родилась 3 июля этого года, с балкона 7-го этажа. От полученных травм она скончалась.
Как выяснили следователи, мама детей отвлеклась на некоторое время, и младенец остался в комнате с 13-летним братом, который страдал психическим заболеванием.
По факту происшествия заведено уголовное дело, пишет РЕН-ТВ.
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