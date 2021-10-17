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Происшествия
В московского метро мужчина упал на рельсы прямо перед прибывающим поездом
17 октября, 2021 19:44
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В московском метро мужчина упал на рельсы прямо перед прибывающим на станцию поездом.
Трагедии удалось избежать благодаря профессионализму и хорошей реакции машиниста, который успел остановить поезд.
Сообщается, что упавший на рельсы мужчина не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка, выясняются причины падения мужчины на рельсы. Упавшему на пути также может грозить штраф, сообщает РЕН. ТВ.
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