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Происшествия
В Мексике полиция поймала 72-летнего серийного убийцу-людоеда
23 мая, 2021 08:40
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Pixabay
В Мексике арестован 72-летний мужчина, который признался в 30 убийствах. Он их совершил за последние 20 лет.
Одна из женщин пропала 13 мая и после этого при обыске в доме мексиканца полиция нашла многочисленные человеческие останки.
В полиции сообщили, что мужчина частично съедал мясо своих жертв. При этом в доме пенсионера были найдены документы и вещи жертв разных лет, «Лента.ру».
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