В Мексике полиция поймала 72-летнего серийного убийцу-людоеда

Происшествия

В Мексике арестован 72-летний мужчина, который признался в 30 убийствах. Он их совершил за последние 20 лет.

Одна из женщин пропала 13 мая и после этого при обыске в доме мексиканца полиция нашла многочисленные человеческие останки.

В полиции сообщили, что мужчина частично съедал мясо своих жертв. При этом в доме пенсионера были найдены документы и вещи жертв разных лет, «Лента.ру».