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Происшествия
В Луганской области заявили об авиаударе по зданию школы
8 мая, 2022 10:24
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tg \ Сергій Гайдай / Луганська ОДА
В посёлке Белогоровка Луганской области был совершен авианалёт на здание школы, где укрывались местные жители. В результате удара погибло не менее 60 человек. Об этом заявил глава областной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, из-за удара в школе и доме культуры посёлка возник пожар на площади около 300 квадратных метров. После ликвидации огня под завалами были обнаружены пострадавшие и тела погибших.
«Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли», - написал глава Луганской администрации.
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