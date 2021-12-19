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Происшествия
В квартире на улице Тухачевского обнаружен расчлененный труп женщины
19 декабря, 2021 19:51
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prufy.ru
На месте трагедии полиция обнаружила вещественные улики, подозреваемый в преступлении уже задержан.
Заявление о пропаже пожилой женщины, приехавшей в столицу из Твери, поступило в полицию накануне. Его сделал внук, спустя пять дней после того, как его бабушка перестала брать мобильник. Наряд, прибывший в московскую квартиру, обнаружил изрезанный труп, тут же находились два ножа, ставшие орудиями преступления. Вещи и документы жительницы Твери также остались нетронутыми.
Подозреваемым оказался 51-летний Олег Девин. Мотивы преступления выясняются, - сообщает Lenta.ru
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