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Происшествия

В Киргизии 15 женщин захватили управу – они облили себя бензином и угрожают самосожжением

Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 09:37
2 мин
Марьям Ибрагимова
15 апреля, 2021 09:37
2 мин
Фото: Коллаж ИА «NewTimes.kz»
Фото: Коллаж ИА «NewTimes.kz»

В селе Пригородное возле Бишкека 15 женщин захватили здание айыл окмоту (сельская управа – прим. ред.). Они облили себя бензином и угрожают самосожжением – все из-за долгов по кредитам.

Две женщины, не успевшие присоединиться к акции протеста, рассказали журналистам о том, что они требуют от банков: во-первых, снизить ставки по кредитам, а во-вторых, не отнимать жилплощадь. Они аргументируют свое решение тем, что проценты в Киргизии запредельно высокие, к тому же, нельзя сбрасывать со счетом пандемию коронавируса, которая и вынудила одну половину местных жителей взять кредиты, а другую поставила в такое положение, когда выплата долгов не представляется возможной.

Женщины три дня ночевали у здания правительства, но власти их проигнорировали. На сей раз, они настроены решительнее – говорят, что не выйдут из здания айыл окмоту до тех пор, пока их требование не будет удовлетворено. Сейчас представитель Национального банка вышел с протестующими на переговоры.

Известно, что местную управу оцепила полиция, здесь находятся глава Чуйской области и начальник регионального ГУВД. Президент страны уже в курсе об инциденте и требует срочно решить вопрос. На месте дежурят медики «скорой», говорится в Telegram-канале Sputnik Кыргызстан.

На место инцидента прибыл также вице-премьер Улукбек Кармышаков – политик в здании, ведет переговоры.

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ТЕГИ
Протесты
Киргизия
Кредиты
Женщины
Самосожжение
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