В Харькове мужчина повздорил с подростками и кинул в них гранату — пятеро пострадали
В Основянском районе на проспекте Гагарина в Харькове мужчина бросил в толпу людей гранату во время потасовки. Пять человек пострадали, среди них двое несовершеннолетних.
Полиция получила сообщение об инциденте накануне в 10 часов вечера от прохожего. Известно, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной случился конфликт, во время которого он бросил гранату РГД-5.
«В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харьковах», — сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области.
Дебошира задержали. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений по статьям «покушение на убийство» и «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчину могут посадить в тюрьму на пожизненный срок. В ближайшее время суд изберет соответствующую для него меру пресечения.