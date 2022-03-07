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Происшествия
В Хакасии мужчина вынес из горящего дома пять малолетних детей и женщину — двое погибли
7 марта, 2022 11:36
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В частном доме в городе Черногорск в Хакасии произошёл пожар, унёсший жизнь двух малолетних детей. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.
Инцидент произошёл 7 марта около двух часов ночи. В доме проживала семья из семи человек, пятеро из них — дети. Все легли спать, но ночью произошло возгорание, обнаружить которое удалось только главе семейства. Он вынес из помещения жену и детей — они были без сознания, вызвал сотрудников спецслужб. Медики «скорой» тут же всех госпитализировали. По дороге в больницу мальчик 9 лет и 5-летняя девочка скончались.
По предварительным данным, происшествие случилось из-за зарядного устройства от сотового телефона, передаёт пресс-служба СУ СКР по региону.
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