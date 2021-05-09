В Кемерово на параде Победы загорелась военная машина

Происшествия

Сегодня в Кемерово во время парада в честь 76-й годовщины Великой Победы загорелся военный автомобиль. Очевидцы смогли его потушить только через несколько минут с помощью подручных средств.

«Механик-водитель попытался сбить пламя в машине огнетушителем, но он, разумеется, оказался нерабочим. В итоге возгорание тушили универсальным средством - тряпочкой», - сообщается в telegram-канале Baza.

Предполагается, что техника не выдержала нагрузки при проезде на Советском проспекте. Причины возгорания неизвестны, пишет URA.RU.