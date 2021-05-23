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Происшествия
В Казани «высадили» захворавшего пассажира летящего в Москву рейса
23 мая, 2021 12:40
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Massimo Insabato/Keystone Press Agency/Globallookpress
Рейс из Улан-Удэ в Москву был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Казани. Одного из пассажиров пришлось забирать на скорой помощи.
После того, как почуствовавший себя плохо пассажир был увезен в расположенную в столице Татарстана Республиканскую клиническую больницу, самолет, уже через полтора часа, вылетел по прежнему маршруту.
Как сообщает «Интерфакс» самолет Airbus-320 авиаперевозчика S7 направлялся в аэропорт «Домодедово» с 152 пассажирами на борту.
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