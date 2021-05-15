В Казани проверяют несколько школ из-за сообщений о бомбах

Происшествия

Сегодня, 15 мая, в Казани проверяют сообщения о якобы заложенных бомбах в нескольких школах города.

По данным силовиков, проверки ведутся в школах 18 и 169, гимназиях 7, 122 и 171, а также в лицее «Иннополис»

«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке» - сказали в пресс-службе.

Ранее проверку провели в гимназии 27, взрывных устройств не обнаружили, пишет «Интерфакс».