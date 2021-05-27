В Казани прогуливавшего учебу подростка приняли за террориста и обыскивали шесть часов

Происшествия

После кровавого инцидента, случившегося в казанской школе, российские учителя продолжают оставаться начеку. Однако на сей раз в столице Татарстана бдительность педагога перешла всякие границы.

Под ее личное подозрение попал 17-летний парень, прогуливающий занятия в техникуме уже два месяца из-за более привлекательных, на его взгляд, занятий — рэпа и подработки.

Заведующая учебной частью образовательного учреждения решила лично разобраться в проблеме и позвонила опекуну подростка. Та сказала, что парень много работает, однако завуч услышала, что он готовит теракт.

«Я сидел на третьей паре. Меня позвал социальный педагог на разговор, заводят в кабинет завуча, там сидит делегация сотрудников полиции. Долго не стали разбираться, просто скрутили и повезли в отдел «Залесный». Там уже меня допрашивали в течение шести часов», — рассказал юноша.

Он подчеркнул, что сотрудники правопорядка хотели услышать ответ только на один вопрос «зачем ты хотел взорвать техникум?». Однако, не добившись от парня ответа, полезли в его телефон, полностью его перерыли, но никакую информацию, подтверждающую тот факт, что он готовит теракт, не нашли.

17-летнего отпустили, но сперва сняли отпечатки пальцев и занесли в базу данных, передаёт Telegram-канал Mash Iptash.