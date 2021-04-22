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Происшествия

В Казани начался «парад» эвакуаций чиновников

Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 11:02
1 мин
Марьям Ибрагимова
22 апреля, 2021 11:02
1 мин
Evgeniy Kanaev/Russian Look
Evgeniy Kanaev/Russian Look

Казанский исполнительный комитет на Кремлевской улице эвакуировали после поступления на электронную почту сообщения о том, что в здании заложена бомба, и сработать она должна в четверг.

У мэрии города в ряд стояли несколько машин экстренных служб, территорию тщательно осматривали кинологи с собаками. Чиновники в это время находились в Национальном музее Татарстана, их провели туда на время проверки здания, чтобы не пришлось на улице стоять. Специалисты, закончив свою работу, пришли к выводу, что сообщение было ложным, и сотрудников мэрии вернули обратно в исполком.

Но на этом эвакуации не закончились – соответствующее уведомление поступило на почту Министерства земельных и имущественных отношений республики. Теперь та же участь с перемещениями ждет сотрудников ведомства, передает Telegram-канал Mash Iptash.

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Минирование
Мэрия
Эвакуация
Казань
Чиновники
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