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Происшествия
В Кабуле у мечети прогремел мощный взрыв
3 октября, 2021 15:43
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twitter.com/ZabiHalim/Global Look press
Сегодня, 3 октября в Кабуле прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил представитель местного МВД.
Взрыв прогремел около мечети Идгах, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ).
Сейчас в районе мечети Идгах идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане» - ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ).
В результате взрыва два человека погибли, трое получили ранения различной степени тяжести, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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