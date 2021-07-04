Новости – Происшествия
Происшествия
В Кабардино-Балкарии упал вертолёт. Пилот с места происшествия сбежал
4 июля, 2021 12:26
1 мин
1 мин
Фото : ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике
В воскресенье, 4 июля, в Кабардино-Балкарской республике вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. Случилось это недалеко от города Прохладный. Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. Во всяком случае, к настоящему моменту в главном управлении МЧС по региону придерживаются такого мнения.
Известно, что инцидент произошел сегодня в 10:20 часов по Москве. Вертолет упал «при орошении сельхозугодий». Разрушений нет, говорится в Instagram-аккаунте ведомства.
Как сообщают в ряде СМИ, пилот скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают экстренные службы.
Ранее на Филиппинах разбился самолет с молодыми военными, погибли 40 человек.
Обсудите на форуме:
Как вы думаете, почему пилот упавшего в Кабардино-Балкарии вертолета скрылся с места происшествия?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку