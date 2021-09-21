В изоляторе «Кресты» арестант задушил в душевой сокамерника-инвалида — «по-дружбе»
В следственном изоляторе «Кресты» в пригороде Санкт-Петербурга, в Колпино, заключенный убил заключенного. По словам совершившего преступление мужчины, он пошел на этот шаг по просьбе друга.
В настоящее время сотрудники СК проводят проверку по данному факту. Известно, что ЧП произошло 19 сентября, когда двух сокамерников завели в душевую. Правда, вышел оттуда только 47-летний Денис Зиноватный — он оказался в СИЗО за поножовщину у гостиницы «Пулковская», где в апреле умер мужчина. Зиноватный тут же признался, что задушил полотенцем инвалида-колясочника 37-летнего Ивана Кущева, находившегося в изоляторе по делу о причинении тяжкого вреда здоровью. Он добавил, что товарищ сам попросил его об этой «услуге».
Сотрудники СИЗО заявили, что сокамерники действительно дружили, Денис ухаживал за Иваном, поскольку тому было непросто справляться даже с бытовыми обязанностями. Силовики не смогли пока прийти к общей точке зрения, поскольку одни считают, что убийцу ничего не исправит, а другие — что арестант пожертвовал собой ради друга, передает «Фонтанка».
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