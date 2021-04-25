В Индонезии нашли пропавшую подлодку: находившиеся на борту 53 моряка погибли

Происшествия

В Индонезии обнаружили пропавшую ранее подводную лодку, сообщает агенство «Синьхуа» со ссылкой на военных. Сообщается, что все 53 члена экипажа погибли.

Об исчезновении индонезийской субмарины стало известно 21 апреля. СМИ сообщали, что подлодка проводила учения недалеко от Бали и перестала выходить на связь.

Спустя несколько часов власти страны запросили помощь в поисках судна у Сингапура и австралии. Сообщалось, что запаса кислорода в подлодке хватит лишь на 72 часа, пишет ТАСС.