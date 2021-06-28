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Происшествия
В Германии неизвестный устроил поножовщину и скрылся
28 июня, 2021 12:12
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7aktuell.de Alexander Hald via/www.imago-images.de/ Global Look press
В Германии неизвестный напал с ножом на прохожих. Об этом сообщает телерадиокомпания MDR со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в немецком городе Эрфурт в районе Визенхюгель. В результате нападения пострадали двое полицейских. Нападавший скрылся, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Пострадавшие доставлены в больницу. Поиски нападавшего ведутся с помощью вертолета.
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