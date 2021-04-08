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Происшествия
В Федерации еврейских общин России задержали 11 граждан Израиля и США
8 апреля, 2021 16:57
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Global Look Press
Полиция задержала несколько мигрантов в результате рейда в Федерацию еврейских общин России. Все они - граждане США и Израиля.
Об этом телеканалу «360» сообщил источник. По его данным, задержание связано с несоблюдением миграционного законодательства.
На попавшем в распоряжение телеканала фото видна машина полиции возле здания Федерации. Вокруг скопились около десятка человек.
Известно об 11 задержанных.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нехватке мигрантов для завершения амбициозных планов.
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