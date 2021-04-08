В Федерации еврейских общин России задержали 11 граждан Израиля и США

Происшествия

Полиция задержала несколько мигрантов в результате рейда в Федерацию еврейских общин России. Все они - граждане США и Израиля.

Об этом телеканалу «360» сообщил источник. По его данным, задержание связано с несоблюдением миграционного законодательства.

На попавшем в распоряжение телеканала фото видна машина полиции возле здания Федерации. Вокруг скопились около десятка человек.

Известно об 11 задержанных.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нехватке мигрантов для завершения амбициозных планов.