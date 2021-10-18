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Происшествия
В ДТП на МКАД погиб один человек
18 октября, 2021 22:29
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mobrep.ru
В результате автокатастрофы с участием шести автомобилей один человек погиб. Другой человек, прибывавший в машине с погибшим, получил травмы.
По информации РЕН ТВ, ДТП произошло на 14-м км МКАД 18 октября.
Сотрудники ГИБДД проверяют факты. На место аварии была вызвана следственно-оперативная группа, передаёт «Москва 24».
Из-за крупной аварии образовалась пробка на три километра, уточняет АГН «Москва». Машины движутся по трем полосам из пяти, говорят в столичном Дептрансе.
Также сегодня вечером на юго-востоке Москвы пешеход попал под колёса грузовика, водитель скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. На месте гибели человека работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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