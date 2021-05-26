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Происшествия
В день выборов президента произошел теракт
26 мая, 2021 11:08
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Pixabay
Сегодня, в день, когда в Сирии проходят выборы президента, около избирательного участка прогремел взрыв.
Инцидент произошел в городе Дераа, рядом с избирательным участком. Данных о пострадавших пока нет.
На пост президента Сирии, кроме действующего главы государства Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
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