В день выборов президента произошел теракт

Происшествия

Сегодня, в день, когда в Сирии проходят выборы президента, около избирательного участка прогремел взрыв.

Инцидент произошел в городе Дераа, рядом с избирательным участком. Данных о пострадавших пока нет.

На пост президента Сирии, кроме действующего главы государства Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».