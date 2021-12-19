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Происшествия
В Даркнет слили конфиденциальные данные британской полиции
19 декабря, 2021 18:05
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yur-gazeta.ru
Российские киберпреступники шантажируют крупнейшую в Европе IT компанию.
Хакерская группировка Clop, большинство членов которой, по данным спецслужб, являются гражданами России, совершила атаку на сервер английской фирмы Dacoll. Этот технологический гигант предоставляет услуги по обеспечению информационно-коммуникационных технологий для Microsoft, Lenovo и Dell.
Мошенники получили доступ к данным британской полиции и вымогают у Dacoll крупную сумму денег, называть которую фирма отказывается.
Сегодня киберпреступники выложили в даркнет часть украденной информации.
По данным РИА, среди данных утечки - многочисленные фото британских водителей в момент нарушения скоростного режима.
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