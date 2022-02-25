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Происшествия
В Чернигове горит здание Службы безопасности Украины
25 февраля, 2022 18:19
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Пожар охватил крышу левого крыла здания СБУ в Чернигове.
Двухэтажное здание особняка на улице Шевченко в городе Чернигове, в котором расположено областное управление СБУ, охвачено огнем, над районом поднимается густой столб дыма.
По оперативной информации источника Минобороны РФ известно, что административный центр Черниговской области, город Чернигов, где проживает около трехсот тысяч человек, полностью под контролем российских военных, - сообщает телеграм-канал «Readovka»
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